Mobile World Congress: Hat Huawei einen „Süßwarenladen für Diktatoren“?

KI ist ein weiteres beherrschendes Thema auf der Messe – die Telcos, also die Telekommunikations-Konzerne, sind begeistert von der Möglichkeit, wie viel wieder auf dem Chip selbst gerechnet werden kann, ohne dass Daten in die Cloud hochgespielt werden müssen. Lässt das die Telcos in ihren Geschäftsbeziehungen mit den Cloud-Anbietern wieder erstarken?

Durch 5G und Edge werden Daten direkt in der Nähe des Konsumenten oder Anwenders in niedriger Latenz und mit hoher Bandbreite verarbeitbar. Telcos sollten klar ihre Karte spielen und sich als die vertrauenvollen Partner der Kunden positionieren, die Rechenpower, Konnektivität und Sicherheit anbieten. Dadurch werden mehr Anwendungen in die Cloud wandern, aber eben näher am Kunden laufen. Dadurch haben Telcos klare Wachstumschancen und dienen der Sicherheit der Daten und der Zuverlässigkeit und Performance der Anwendungen. Gleichzeitig werden sie das häufig in Partnerschaften mit den Cloudanbietern machen. Erfolg wird hier gemeinsam erreicht.