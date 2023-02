Mobile World Congress in Barcelona Gegen Chinas Mobilfunkriesen hat der Westen keine Chance

Über dem ersten Stand in der Messe von Barcelona hängt ein riesiges Display an der Decke wie eine Wolke: Zu sehen sind ein wolkenfreier Himmel und ein quicklebendiger Baum mit hellgrünen Blättern. Wie jedes Jahr belegt der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei den ersten Stand gleich am Anfang der Halle eins auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Und auch in diesem Jahr bricht der Stand, der immer schon der größte auf der gesamten Messe war, alle Rekorde. Mit 1100 Quadratmetern und mehr als 60 unterschiedlichen Demos ist er größer als jemals zuvor. Wie in jedem Jahr hält der Konzern abseits der Messe in mehreren Hotels parallel Events für seine Kunden.