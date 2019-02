Noch ist nichts dergleichen marktreif. Doch die erforderliche Bildschirmtechnik hat TCL mit dem Displayhersteller CSOT im eigenen Haus. Rund 25 Milliarden Dollar habe man in den vergangenen fünf Jahren in die Entwicklung von Display- und Fertigungstechnologien gesteckt, heißt es bei TCL. Und natürlich soll sich das entsprechende Know-how in absehbarer Zeit auch in den eigenen Produkten wiederfinden.