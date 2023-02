Mobile World Congress Ralph Dommermuth ist nur als Zaungast in Barcelona

Niemand aber hat sich derartig kopfüber in das OpenRAN-Abenteuer gestürzt wie Ralph Dommermuth. Bislang scheitert seine Initiative, für seine Telekommunikationstochter 1&1 ein eigenes Netz zu bauen, statt überschüssige Kapazität bei O2 einzukaufen. Aber bislang scheitert er allein schon an den Antennentürmen. Dommermuth will sein Netz vor allem in Städten aufbauen, wo viele Menschen auf engem Raum wohnen. Dort stellt man Antennen meist auf Dächern auf. Als Dommermuth im vergangenen Jahr das Vodafone-Spin-Off Vantage Towers mit dem Ausbau der Antennen beauftragte, unterschätzten wohl beide Partner, wie lange die Entwicklung eines neuen Daches oder überhaupt nur die Installation einer weiteren Antenne auf einem bestehenden Dachmast dauert. Oft reicht die Statik nicht für weitere Last, dann erfordert es neue Verhandlungen mit den Vermietern. Dazu gibt es regulatorische Auflagen, die die Menge an Strahlung einschränken. Gerade gab Vantage Tower bekannt, dass CEO Vivek Badrinath seine Amtszeit „aus persönlichen Gründen“ nicht über Ende 2023 verlängern werde.



Doch wenn Dommermuth das Antennenproblem gelöst hat, fängt das eigentliche OpenRAN-Kopfzerbrechen überhaupt erst an. Tests von Strand zufolge schluckt das nicht auf die Bedürfnisse der Telekommunikation ausgerichtete Equipment aktuell deutlich mehr Strom als klassische Netze. Das dürfte angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise den Business-Plan ins Wanken bringen.