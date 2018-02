Mobile World Congress: Samsungs Galaxy S9 stiehlt der Konkurrenz die Show

2020 soll es erste kommerzielle Anwendungen für 5G geben. Darauf hat sich die Branche geeinigt. Die GSMA, der weltweite Verband der Mobilfunkanbieter, rechnet damit, dass bis 2025 12 Prozent aller mobilen Verbindungen über 5G-Netze laufen werden, das wären 1,1 Milliarden. Bereits jetzt testen die Unternehmen den Einsatz der neuen Technologie: In Korea wurden zu den Olympischen Spielen erste Anwendungen gezeigt. In den USA streamte der Anbieter Verizon den Superbowl in diesem Jahr in 5G. Auch in Hamburg, Berlin und München gibt es unter anderem schon erste Testfelder.