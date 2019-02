 Mobilfunk-Anbieter: Telefonica Deutschland will per Eilbeschluss die 5G-Auktion stoppen

BerlinDer Mobilfunk-Anbieter Telefonica/O2 will mit juristischen Mitteln die geplante Auktion der 5G-Frequenzen stoppen. „Die Antragstellerin (Telefonica) will mit dem Eilverfahren versuchen, eine vorläufige Aussetzung des Frequenzvergabeverfahren zu erreichen“, sagte der Sprecher des Verwaltungsgerichts Köln, Michael Ott, am Dienstag auf Anfrage. Über Gründe für den Antrag äußerte sich der Sprecher nicht. Die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ hatte zuerst darüber berichtet. Beim Verwaltungsgericht Köln sind mehrere Verfahren hinsichtlich der 5G-Vergabe anhängig. Bislang handelte es sich dabei nicht um Eilanträge, die eine aufschiebende Wirkung haben könnten.