Mobilfunk: Huawei will 5G-Smartphones 2019 in den Handel bringen

Huawei stieg im zweiten Quartal mit den bei Kunden beliebten Mate-Smartphones und umfangreichem Marketing zur weltweiten Nummer zwei hinter Samsung auf und überholte damit Apple. In der Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft will das Unternehmen am 16. Oktober sein neues Luxusmodell Mate20 in London vorstellen und damit gut einen Monat nach Apple.