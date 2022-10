Mobilfunk Japanische Warnung für Ralph Dommermuth

Diese Situation gleicht Deutschland, wo die Kunden ebenfalls einer Geiz-ist-geil-Mentalität frönen. Im Durchschnitt nehmen die Deutsche Telekom und Telefónica je Nutzer nur magere zehn Euro im Monat ein, bei Vodafone sind es mit 12,40 Euro auch nicht viel mehr. Trotz der hohen Margen in der Branche benötigen die Betreiber daher eine sehr hohe Millionenzahl an Kunden für einen rentablen Netzbetrieb. Nicht zufällig schrammte die deutsche Telefónica-Tochter O2 an der Insolvenz vorbei und erreichte die notwendige Größe erst durch die Übernahme des kleineren Rivalen Eplus. Dommermuth dürfte es ebenfalls schwer haben, die etablierte Konkurrenz zu unterbieten – zumal er 4G-Roaming-Gebühren an Telefónica zahlen muss, wo sein 5G-Netz nicht dicht genug ist oder nicht genug Kapazität hat.