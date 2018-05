Mobilfunk: Norddeutsche Stadtwerke-Tochter bietet für 5G-Lizenz

Die drei großen Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica bekommen Konkurrenz im Wettbewerb um neue Mobilfunkfrequenzen. Bei der in diesem Jahr geplanten Versteigerung der Frequenzen für die nächste Generation noch schnellerer Mobilfunknetze (5G) will die Stadtwerke-Tochter wilhelm.tel aus Norderstedt bei Hamburg mitbieten. „Wir werden allein oder mit einem Partner mitmachen“, kündigt Geschäftsführer Theo Weirich im Interview mit der WirtschaftsWoche an.