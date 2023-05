Mobilfunk-Serviceprovider „Wir sind dem Goodwill der Netzbetreiber voll ausgesetzt“

Ab Frühjahr 2024 bedienen die Verkäufer den gleichen Online-Shop, den Sie auch zu Hause hätten. Wir machen dann keinen Unterschied mehr zwischen Online und den Angeboten im Laden: Keine Preisunterschiede zwischen Online und Geschäft, keine Unterschiede in der „Customer-Journey“. Das habe ich bei CoolBlue in Holland gesehen – das überzeugt mich. Das Verkaufen ist dann nicht mehr wie beim Metzger von dem geprägt, was man auf Lager hat und was wegmuss. Im Mittelpunkt rückt bedarfsgetriebenes Verkaufen – was dient dem Kunden am besten? Das wird dann am nächsten Tag nach Hause geschickt oder liegt im Geschäft zum Abholen bereit. Das akzeptiere ich in der Apotheke und im Buchladen – warum nicht bei Freenet? Wir nennen es „assistiertes personalisiertes Shopping“. Ihre Wahl: Bedienen Sie selbst den Online-Shop oder lassen Sie ihn bedienen? Man könnte es auch betreutes Online-Surfen nennen.



