Mobilfunk-Serviceprovider „Wir sind dem Goodwill der Netzbetreiber voll ausgesetzt“

CoolBlue ist stark. Sie sind in Holland seit 20 Jahren in dem Format tätig – das prägt auch den Konsumenten und seine Erwartung. In Deutschland denkt man bei Elektronikfachmarkt an einen Schuhkarton in der Landschaft mit viel Ware drin. Es ist laut und es flimmert. Der Cool Blue ist so interessant, weil er in Holland im Schnitt sechs bis sieben Prozent höhere Preise durchsetzt als Amazon. Das tut er, weil er besser berät. Die Leute dort belohnen die Qualität der Beratung. Vielleicht bin ich da naiv, aber da passt eine kleine Anekdote dazu: Zehn Prozent unserer Freenet-Kunden wären bereit, nach einem Service-Call dem Agenten Trinkgeld zu geben! Wir haben das getestet und es hat selbst mich verblüfft. Kunden sind also bereit, Mehrwert in der Beratung zu honorieren.