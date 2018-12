Mobilfunk Softbank-Mobilfunksparte will bei Börsengang 21 Milliarden Euro einsammeln

10. Dezember 2018 , aktualisiert 10. Dezember 2018, 15:43 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Mit seiner Mobilfunksparte will Softbank den größten Börsengang aller Zeiten in Japan vollziehen. Am 19. Dezember könnten die Aktien erstmals gehandelt werden.