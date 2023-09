Mobilfunk-Vertrieb Abzocke im Shop? Vodafone will sich von großer Partneragentur trennen

„Diese Unterstellung entbehrt jeder Grundlage und ist falsch“, erklärt Vodafone dazu. „Wir gehen gegen regelwidriges Vorgehen konsequent vor. Wir gehen jedem Fall nach und ahnden Regelverstöße mit einem breiten Portfolio an Maßnahmen – von der Abmahnung über die Kündigung bis hin zur Strafanzeige.“ So seien durch Verbesserungen der Systeme und der Kontrollmechanismen die Anzahl auffälliger Abschlüsse deutlich reduziert worden, in bisherigen Systemen seien Nutzungsrechte und Einsichten stark eingeschränkt. O-Ton-Vodafone: „Wir haben die Quote möglicherweise auffälliger Abschlüsse bereits annähernd halbieren können.“



