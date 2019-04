Mobilfunk Volkswagen will ab 2020 eigene 5G-Netze bauen

Auch die beiden anderen deutschen Autobauer Daimler und BMW wollen 5G-Frequenzen bei der Bundesnetzagentur beantragen und den Produktionsprozess in ihren Werken über eigene 5G-Mobilfunknetze steuern.



Laut einer Umfrage der WirtschaftsWoche streben auch große Industrieunternehmen aus anderen Branchen wie Siemens, Bosch, Airbus und BASF mehr Autonomie gegenüber den bundesweit tätigen Mobilfunkbetreibern an und wollen ebenfalls in ihren Werken superschnelle 5G-Mobilfunknetze in Eigenregie betreiben. Siemens und Bosch haben sogar schon die ersten 5G-Testnetze in ausgewählten Werken aufgestellt.



