Mobilfunk „Wir geben Deutschland das fortschrittlichste landesweite Open-RAN-Netz“

Eine neue Technologie wie virtualisierte Netze birgt immer das Risiko von Verzögerungen. Und in diesem Fall muss man das japanische System an Deutschland anpassen. Das birgt doch Gefahren?

Wir sehen da keine großen Herausforderungen auf uns zukommen. Es wird immer Produktanpassungen, bestimmte Roadmaps und Entwicklungsaktivitäten geben, die Zeit und Anstrengung kosten werden. Letztendlich fangen wir in Deutschland nicht bei Null an. Wir haben alle Lehren aus unseren Erfahrungen in Japan gezogen und beginnen auf dieser Basis. So werden beispielsweise die Architektur- und Betriebsgrundlagen, die wir für unser Netz in Japan verwendet haben, in Deutschland als Startpunkt genutzt und in eine deutsche Version mit deutschem Flair umgewandelt. Wir sind der Meinung, dass sich die beiden Netze und die beiden Projekte gegenseitig befruchten und voneinander profitieren werden.