Mobilfunkanbieter Der Abstieg von Telefónica Deutschland

Was 18 Monate ausmachen können. Heute spricht alle Welt über KI, das Metaversum wird eher belächelt. Zwar wächst Telefónica schon das zehnte Quartal in Folge. Trotzdem läuft es nicht mehr rund für Haas. Ralph Dommermuth kündigte im Sommer den Wechsel seiner Telekomfirma 1&1 vom Telefónica-Netz zu Vodafone an. Auf einen Schlag gehen Haas 12 Millionen Kunden verloren – ein Drittel seiner Netzauslastung.