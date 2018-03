Mobilfunkanbieter: Digitalisierung soll Telefónica Deutschland anschieben

FrankfurtTelefónica Deutschland will durch die zunehmende Digitalisierung des Unternehmens mehr verdienen. Das bereinigte Betriebsergebnis (Oibda) werde von 2019 bis 2022 um insgesamt 600 Millionen Euro steigen, teilte der zum spanischen Telefónica-Konzern gehörende Mobilfunker am Freitag vor seinem Kapitalmarkttag in London mit. Noch im ersten Halbjahr werde eine Plattform eingeführt, mit der Kunden alle Endgeräte und SIM-Karten zentral steuern könnten.