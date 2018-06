Mobilfunkanbieter: Freenet steigt bei Elektronikkette Ceconomy ein

Hamburg, DüsseldorfDer Mobilfunkanbieter Freenet steigt bei der Elektronikkette Ceconomy ein. Über eine Kapitalerhöhung sichert sich das TecDax-Unternehmen knapp zehn Prozent an dem Betreiber der Elektronikhändler Media Markt und Saturn, wie beide Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mitteilten. Ceconomy will den Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 277 Millionen Euro zur Stärkung der eigenen Bilanz verwenden.