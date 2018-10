Mobilfunkanbieter Sprint verkauft Online-Werbegeschäft an Inmobi

New YorkDer viertgrößte US-Mobilfunkanbieter Sprint trennt sich vor der Übernahme durch den größeren Rivalen T-Mobile US von seinem Online-Werbegeschäft. Das Tochterunternehmen Pinsight Media gehe an den Technologie-Anbieter Inmobi, teilten die Firmen am Mittwoch mit. Das Geschäft wurde in Aktien abgewickelt. Zum Kaufpreis machten sie keine Angaben. Pinsight werde auch in Zukunft mit Sprint zusammenarbeiten, sagte der zuständige Sprint-Manager.