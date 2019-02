 Mobilfunkanbieter: T-Mobile US gewinnt mehr Kunden – und steigert Umsatz

New York, BerlinDie US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hat im vierten Quartal wegen eines deutlichen Kundenzuwachses eine Bestmarke beim Umsatz erzielt. Die Erlöse kletterten um sechs Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar, wie T-Mobile US am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss hingegen fiel deutlich um 76 Prozent auf 640 Millionen Dollar.