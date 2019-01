 Mobilfunkanbieter: T-Mobile US und Sprint werben mit Job-Offensive für Fusionspläne

DüsseldorfT-Mobile US und Sprint werben in den USA mit der Ankündigung einer Job-Offensive für ihren milliardenschweren Zusammenschluss. Nach einer Fusion würden fünf neue Kundenzentren eröffnet, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem sollten zwei Zentren der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US erweitert werden.