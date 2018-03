Mobilfunkdiscounter: Freenet will mit TV-Geschäft Telekom und Co Kunden abjagen

Als einziges Unternehmen in Deutschland bietet er als Freenet TV das Antennenfernsehen DVBT-2 an und über die Marke Waipu TV einen Streaming-Dienst. Letzteres zeigt allerdings nicht wie Netflix oder Amazon Prime vor allem Filme und Serien, sondern hauptsächlich klassisches Fernsehen: ARD, RTL, ProSieben, Tatort, Beckmann, Dschungelcamp und Co.