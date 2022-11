Mobilfunkfrequenzen Ein womöglich folgenreicher Auftritt

Dommermuths Unternehmen 1&1 gibt an, auch die 800er-Frequenzen für die Stadt zu benötigen: Sonst reiche das Netz des Unternehmens nicht tief genug in die Häuser herein. Die Konkurrenz hält das für ein vorgeschobenes Argument. Schließlich lieferten E-Plus und O2 in ihren Anfangsjahren den Beweis, dass man auch ohne solch niedrigere Frequenzen Service zufriedenstellend in die Häuser bringen könne.