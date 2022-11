Mobilfunkfrequenzen Ein womöglich folgenreicher Auftritt

Stand heute halten alle vier Mobilfunkanbieter – also Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone und United Internet - Teile ihres Versorgungsauftrags nicht ein, den die Netzagentur ihnen bei der Versteigerung ihrer Frequenzen mit auf den Weg gegeben hat. Aber niemand liegt so weit hinter den Vorgaben wie Dommermuth. Er wollte in Deutschland ein viertes Mobilfunknetz aufbauen. Bislang steht jedoch laut Informationen der F.A.Z. noch keine einzige der geforderten 1000 5G-Mobilfunkantennen, die er innerhalb von drei Jahren nach Ersteigerung der 5G-Frequenz bauen sollte. Je eine Versuchsantenne soll an den Firmensitzen Montabaur und Karlsruhe stehen. 1&1, das Unternehmen, in dem Dommermuth seine Telekommunikationsaktivitäten bündelt, meldet sich auf Anfrage der WirtschaftsWoche nicht zurück.