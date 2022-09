Mobilfunklizenzen für vernetzte Autos Avancis Durchmarsch: „Die Autobranche hätte sich eine Menge Zeit und Kosten sparen können“

Das Augenmerk aller Autobauer richtet sich jetzt auf das noch ausstehende Angebot von Avanci für Autos, die mit Hilfe von 5G-Chips bessere Fahrerlebnisse und eines Tages auch autonomes Fahren möglich machen. Experten erwarten, dass es doppelt so teuer wird wie die aktuelle Lizenz. Und das ist erst der Anfang – Avanci arbeitet an einer Plattformlösung für die Lizensierung des Internet of Things. „Die Autobranche hätte sich eine Menge Zeit und Kosten sparen können, wenn sie nach dem Daimler-Urteil freiwillig auf das Avanci-Angebot eingeschwenkt wäre“, so Patentexperte Müller, „wenn sie trotz dieser Erfahrungen den Einigungsprozess auf 5G aufhalten, haben sie selbst Schuld.“



