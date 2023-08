Mobilfunklizenzen für vernetzte Autos: Mercedes ist der erste Kunde bei neuem 5G-Patentpool

Avanci bietet die 5G-Portfolios von 58 Patenthaltern für eine einmalige Lizenzgebühr je Auto von aktuell 29 Dollar an, in einem halben Jahr erhöht sich die Gebühr auf 32 Dollar. Gemessen an den 15 bis 20 Dollar, für die die meisten Autohersteller vor gut einem Jahr 4G-Lizenzen nahmen, ist das ein moderaterer Preis, als Branchenbeobachter zunächst erwartet hatten.