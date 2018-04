Mögliche Fusion: CBS-Gebot für Medienkonzern Viacom liegt unter Marktwert

New YorkVor einer Übernahme des US-Medienkonzerns Viacom durch die Sendergruppe CBS dürfte es schwierige Verhandlungen geben. CBS plant ein Gebot für Viacom, das unter dem aktuellen Marktwert des Unternehmens liegt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Demnach will CBS für die Übernahme ausschließlich mit eigenen Aktien bezahlen. Beide Konzerne lehnten Stellungnahmen ab.