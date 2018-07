Mozilla und Kelkoo: So reagiert die Konkurrenz auf die Milliardenstrafe für Google

Am Mittwoch verhängte die EU-Kommission eine Strafe von 4,34 Milliarden Euro gegen Google. Im Zusammenhang mit dem Betriebssystem Android erklärte sie, der US-Konzern habe Smartphone-Hersteller rechtswidrig dazu gebracht, Such- und Browser-Apps von Google auf ihren Geräten zu installieren. Google kündigte an, in Berufung zu gehen - Android habe für jeden mehr Auswahl geschaffen, nicht weniger.