Musikindustrie: Streaming in Deutschland erstmals stärker als CD

Wie will sich die Branche also weiter behaupten? Dazu sollen Plattformen wie YouTube stärker in die Pflicht genommen werden, die sich – so der Vorwurf des BVMI – Lizenzzahlungen entziehen. Obwohl der „de facto größte Musikstreaming-Dienst der Welt“ mit Werbung jede Menge Geld verdiene, zahle er nur einen Bruchteil dessen, was durch Spotify und andere Dienste eingenommen werde, so Drücke.