Musikstreaming: EU-Kommission prüft Spotifys Beschwerde gegen Apple

BerlinDie EU-Wettbewerbsbehörde will die Beschwerde des weltgrößten Musikstreamingdienstes Spotify gegen Apple genau prüfen. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag auf einer Kartellkonferenz in Berlin. Man werde sich das genau anschauen. „Aber offensichtlich ist es noch viel, viel zu früh zu sagen, was daraus wird.“