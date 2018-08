Musikstreaming Samsung und Spotify kooperieren gegen Apple

Smartphone-Hersteller Samsung und der Musikstreaming-Dienst Spotify gehen eine strategische Partnerschaft ein, offenbar um mit dem gemeinsamen Konkurrenten Apple mithalten zu können. Die Spotify-App wird in Zukunft auf allen Samsung-Smartgeräten (u.a. Smartphones und Smart TVs) vorinstalliert sein. Das gab der Spotify-Chef Daniel Ek am Donnerstag in New York bekannt.