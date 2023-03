Musikstreaming Wie Spotify endlich schwarze Zahlen schreiben will

Eine zusätzliche Einnahmequelle will sich Spotify mit Hörbüchern erschließen. Im September launchte das Unternehmen das Hörbuch-Angebot zunächst in den USA, mittlerweile gibt es Hörbücher außerdem für Nutzerinnen und Nutzer in Großbritannien, Kanada, Irland, Australien und Neuseeland.