Musk jetzt auch dabei Die vier reichsten Menschen der Welt sind Techmilliardäre

Die Kursgewinne der Unternehmen von Bezos, Musk und Co. sind lediglich die jüngste Höchstmarke für die Vermögensbildung ihrer Chefs und Gründer in einem turbulenten Jahr, das von steigenden Märkten aber auch von katastrophalen Zuständen und wirtschaftlichen Verlusten durch die Coronakrise geprägt ist. So haben laut Bloomberg die 500 reichsten Menschen der Welt in diesem Jahr bisher 809 Milliarden Dollar hinzugewonnen. Das ist ein Zuwachs von 14 Prozent seit Januar, obwohl die Pandemie einen rekordverdächtigen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in vielen Ländern und Millionen verlorener Arbeitsplätze verursacht hat.