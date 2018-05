Nach Datendebakel: WhatsApp-Gründer Jan Koum verlässt Facebook

Doch nun holte das Netzwerk offenbar die Vergangenheit wieder ein. Jan Koum, Co-Gründer von WhatsApp, der mit 1,5 Milliarden Nutzern weltweit größten Messaging-App, verkündet seinen Abschied aus dem blauen Imperium. „Es ist Zeit für mich etwas Neues anzufangen“, ließ Koum per Facebook-Post wissen. Er will sich in einer Auszeit nun Dingen außerhalb der Technologie-Branche widmen, „zum Beispiel seltene luftgekühlte Porsche-Autos sammeln“, an seinen Autos arbeiten und Frisbee spielen. Zu den Gründen seiner Entscheidung äußerte sich der 42-Jährige nicht.