Nach der Fusion mit Inexio Deutsche Glasfaser will mehrere tausend neue Jobs schaffen

Sobald die Genehmigung der Kartellbehörden vorliegt, will sich der fusionierte Telekom-Konkurrent Deutsche Glasfaser/Inexio bundesweit aufstellen und mehrere tausend neue Arbeitsplätze schaffen. „Wenn wir unsere Ausbauziele erreichen wollen, brauchen wir ein paar tausend neue Mitarbeiter“, sagt Matthias Fackler, Partner beim neuen Großaktionär EQT, im Interview mit der WirtschaftsWoche. Sieben Milliarden Euro will das neue Unternehmen in den nächsten fünf bis sechs Jahren investieren, damit sechs bis sieben Millionen Haushalte in bisher unterversorgten ländlichen Regionen einen Glasfaseranschluss bekommen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll das neue Unternehmen mittelfristig 600.000 bis 700.000 Haushalte pro Jahr an ihr Glasfasernetz anschließen.