Nach freiwilliger Pause Rückkehr nach Deutschland: Meta bietet seine Datenbrillen wieder an

Egal, was man davon halten mag, selbst die Skepsis der eigenen Meta-Aktionäre daran ist groß und die Aktie in diesem Jahr abgestürzt – der größte europäische Markt war bislang davon ausgeschlossen. Im September 2020 hatte Meta, das damals noch Facebook hieß, den Verkauf seiner Datenbrillen in Deutschland freiwillig gestoppt. Grund war eine Auseinandersetzung mit dem Bundeskartellamt. Die Behörde stört sich daran, dass der Zuckerberg-Konzern für das Aktivieren und den Gebrauch seiner Datenbrillen ein Nutzerkonto bei Facebook oder seiner Schwester Instagram vorschreibt. Das verletzt das Kopplungsverbot der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Meta könne diese Auflage zudem nur wegen seiner marktbeherrschenden Stellung bei virtuellen Datenbrillen durchsetzen, missbrauche sie also.