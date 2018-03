An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Aktien notierten mit 15,54 Euro über fünf Prozent im Plus und markierten damit ein 6,5-Jahreshoch. Vor einem Jahr wurden der TecDax-Wert noch mit 3,23 Euro gehandelt. Die Auftragseingänge des vierten Quartals lägen mit 65,7 Millionen Euro zehn Prozent über den Erwartungen, begründete Günther Hollfelder, Analyst bei der Baader Bank, die Kursentwicklung.