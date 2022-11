Nach Massenentlassungen durch Elon Musk Diese Produktivitätsregeln sollen Twitter-Mitarbeiter befolgen

Der Vorstellung, dass es bei Twitter ungebremst bergab geht, tritt Musk mit Zahlen entgegen. Zwischen dem 9. und dem 16. November, so teilt er mit, sollen sich durchschnittlich mehr als zwei Millionen Nutzer täglich neu bei Twitter angemeldet haben – das wären 66 Prozent mehr als in derselben Woche im Vorjahr. Auch die aktive Zeit, die Nutzer auf Twitter verbrächten, habe sich auf fast acht Milliarden Minuten erhöht, heißt es in von Musk geteilten Folien.