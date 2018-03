Nach Missbrauchsvorwürfen: Weinstein-Filmstudio rettet sich in die Insolvenz

Weinstein war im Oktober 2017 nach zahlreichen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe entlassen worden. Er hat Fehlverhalten eingeräumt, weist aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurück. Der 66-Jährige soll sich in Therapie befinden, seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen. Ob es zu einem Strafprozess gegen ihn kommt, ist in den laufenden Ermittlungen in Los Angeles, New York und Großbritannien offen.