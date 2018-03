United Internet und Drillisch mit erfolgreichem Jahr

United Internet und Drillisch, bekannt für Marken wie Yourphone und Smartmobil.de, haben keine eigenen Mobilfunknetze, sondern mieten die Dienste der drei Betreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland. Kürzlich warb United-Internet-Chef Ralph Dommermuth für ein Bündnis zum Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland. Zugleich rief der Milliardär die Telekom dazu auf, sich einer solchen Initiative anzuschließen. Im laufenden Jahr will United Internet rund 1,2 Millionen neue Mobilfunk- und Internet-Anschlüsse gewinnen und dafür die Marketing-Ausgaben sowie den Verkauf subventionierter Smartphones in die Höhe schrauben. Dies soll Umsatz und Betriebsgewinn um mehr als ein Fünftel anheben.