Nach NXP-Aufschlag: Broadcom senkt Gebot für Qualcomm

Qualcomm hatte am Vortag das Gebot für NXP von 110 auf 127,50 pro Aktie in bar angehoben. Der ganze Deal wäre damit 44 Milliarden Dollar schwer. Qualcomm will sich mit der Übernahme unter anderem bei Chips für vernetzte und autonome Fahrzeuge stärken. Zugleich wird der Zukauf auch als eine Abwehrmaßnahme gegen das feindliche Broadcom-Angebot gesehen.