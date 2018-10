Nach Rekordstrafe der EU Google Apps sollen bis zu 40 Dollar kosten

Brüssel/San FranciscoDas im Zuge der EU-Kartellstrafe angekündigte neue Lizenzmodell von Google sieht einem Insider zufolge vor, dass die Hersteller von Android-Hardware bis zu 40 Dollar pro Gerät für die Apps des Internet-Riesen bezahlen müssen. Allerdings seien auch Rabatte vorgesehen, sagte die mit den Plänen vertraute Person am Freitag. So könne die Gebühr auf bis zu 2,50 Dollar sinken. Abhängig sei die Höhe von der Größe des Geräts und des jeweiligen Landes. In den meisten Fälle müssten vermutlich um die 20 Dollar bezahlt werden. Google hatte am Dienstag angekündigt, dass die Gebühr ab dem 29. Oktober greifen solle bei jedem neuen Smartphone oder Tablet-Modell, das im Europäischen Wirtschaftsraum mit dem Betriebssystem Android auf den Markt komme.