Nach T-Mobile-Fusion Wie die Telekom den US-Markt erobern will

„Es tut uns Deutschen gut, wenn ein deutsches Unternehmen es einmal schafft, in einer Schlüsselindustrie, in einer Hightech-Industrie, in den USA eine führende Rolle einzunehmen“, sagte Höttges bei Vorlage der Telekom-Jahreszahlen im Februar. Gemeinsam bringen es T-Mobile und Sprint nach eigenen Angaben auf rund 140 Millionen Kunden. Den Börsenwert der an der Nasdaq gehandelten Telekom-Tochter katapultierte die Fusion auf über 110 Milliarden Dollar in die Höhe.





Mehr zum Thema

Nokia genießt im Gegensatz zu Huawei das Vertrauen, keine Zugriffsmöglichkeiten in seine 5G-Mobilfunktechnologie einzubauen. Doch die Geschäfte eines Joint Ventures schüren Zweifel, ob das so bleibt. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.