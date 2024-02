Nach über drei Jahren Wirecard-Kronzeuge Bellenhaus aus U-Haft entlassen

Der angeklagte Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus kommt nach mehr als dreieinhalb Jahren aus der Untersuchungshaft frei. Das Landgericht habe den Haftbefehl außer Vollzug gesetzt und die Haftentlassung angeordnet, sagte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag in München. Der 50-jährige ehemalige Statthalter des Zahlungsabwicklers in Dubai werde die Justizvollzugsanstalt in München-Stadelheim voraussichtlich noch am Dienstag verlassen. Bellenhaus gilt in dem Prozess um die Pleite von Wirecard als Kronzeuge. Er hatte sich kurz nach der Insolvenz im Juni 2020 den Behörden gestellt und eingeräumt, dass ein Großteil des Asien-Geschäfts von Wirecard praktisch erfunden gewesen sei – was der damalige Vorstandschef Markus Braun bestreitet.