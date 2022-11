Nach Übernahme durch Elon Musk Tausende Twitter-Mitarbeiter warten auf Kündigungs-Mails

Büros gesperrt, Systemzugang blockiert - bei Twitter bangen Tausende Beschäftigte um ihren Job. Nach der Übernahme durch Milliardär Elon Musk stehen Massenentlassungen unmittelbar bevor. Der Social-Media-Konzern kündigte an, die Belegschaft bis Freitag, 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ), per E-Mail zu informieren, wer gehen müsse und wer bleiben dürfe. „In dem Bemühen, Twitter auf einen gesunden Weg zu bringen, werden wir den schwierigen Prozess eines Abbaus der weltweiten Belegschaft gehen“, heißt es in der E-Mail, die Reuters seit Donnerstagabend vorliegt. Nach internen Plänen, über die Reuters berichtet hatte, will sich Musk von 3700 Mitarbeitern, etwa der Hälfte der Belegschaft, trennen.