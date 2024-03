Nationale Sicherheit Der Bundeswehr-Messenger und das Huawei-Risiko

Das Thema, über das das US-Nachrichtenmagazin „Newsweek“ zuerst berichtete, findet in den USA besondere Aufmerksamkeit. Denn vertrauliche, sicherheitsrelevante Gespräche von vier deutschen Generälen über mögliche Lieferungen des Waffensystems Taurus drangen über Webex an die breite Öffentlichkeit. Dabei wurden auch Geheimnisse von Nato-Bündnispartnern Frankreich und Großbritannien offenbart. Die Sicherheitsspezialistin Natalie Vogel vom Center for Intermarium Studies am Institut für Weltpolitik in Washington erklärte gegenüber „Newsweek“: „Die deutsche Regierung wiederholt denselben Fehler wieder und wieder. Sie gefährdet Alliierte, indem sie China Zugang gewährt.“ Sie wundere sich, ob das Verteidigungsministerium überhaupt die Berichte des Verfassungsschutzes über chinesische Spionage-Operationen lese. Aktuell sind 2200 deutsche Soldaten weltweit in Krisengebieten im Einsatz.