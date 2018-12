Neil M. Schloss Ford-Finanzvorstand wechselt zu israelischem Auto-Startup

Exklusiv

von Stefan Hajek 11. Dezember 2018

Neil M. Schloss, seit 2017 Finanzvorstand der Ford Motor Company, wird am 1. Januar 2019 in den Vorstand des israelischen Startups Karamba Security wechseln. Karamba will Autos vor Hackerangriffen schützen.