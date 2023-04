Neobank Bunq „Es ergibt total Sinn, in die USA zu expandieren“

Eine Expansion in die USA will gut überlegt sein. N26 war Ende 2019 in die USA expandiert, hat sich Ende 2021 dann aber wieder zurückgezogen. Was wollen Sie besser machen?

Also erstmal hatte N26 – glaube ich – keine eigene US-Bankenlizenz. Das ist schonmal ein Unterschied. Außerdem sind wir nicht in Eile, wir wollen die Dinge richtig machen. Wir haben eine spezifische Nutzergruppe identifiziert, die von unserem Service profitiert. Das sind die digitalen Nomaden. Die haben wir schon heute als Kunden. Wenn etwa ein Deutscher ein Haus in Frankreich besitzt, braucht er normalerweise ein lokales Bankkonto, um seine Gasrechnungen oder Ähnliches zu bezahlen. Bei uns kann man das in einem Konto bei Bunq regeln. Unsere Recherche hat dann ergeben, dass die USA die größte Region außerhalb Europas für digitale Nomaden ist. Das gibt uns eine Zielgruppe von fünf Millionen Nutzern – gemischt aus Amerikanern, die in Europa leben und Europäern, die in den USA leben – die ein Bankkonto brauchen. Das ist also eine sehr spezifische Nutzergruppe und es ergibt total Sinn, in die USA zu expandieren.