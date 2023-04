Neobank: Niederländisches Fintech Bunq strebt in die USA

Bunq allerdings kann es „kaum erwarten, unseren nutzerfokussierten Ansatz in die USA zu bringen“, sagt Bunq-CEO Ali Niknam. Er wolle einer neuen „Community von mobilen und ortsunabhängig lebenden Menschen die Möglichkeit“ geben, „mühelos unterwegs ein vollwertiges Banking zu nutzen“.



Das Start-up wurde 2012 von Niknam gegründet, sein Ziel: Die „bank of The Free“ zu schaffen. Seit 2015 ist die Banking-App online, seit 2019 bietet das Fintech seine Dienste in allen Märkten der EU, außerdem in Norwegen und in Island, an. 2021 wurde Bunq durch die Investition von Pollen Street Capital mit einer Bewertung von 1,6 Milliarden Euro zum Einhorn.