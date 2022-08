Netflix, Amazon und Disney: Kann Videostreaming mit Werbung funktionieren?

Werbung bei Filmen und Serien wie im klassischen TV? Ist das wirklich die Zukunft? Olivier Jollet geht fest davon aus. Jollet ist bei Paramount und verantwortet den Dienst Pluto TV international in allen Märkten außer den USA, davor hat er schon den Videodienst Watchever in Deutschland eingeführt. Pluto TV macht schon seit Jahren das, was Netflix, Disney und Co jetzt vorhaben: On-Demand-Streaming mit Werbung. Und zusätzlich auch kostenfreies lineares Streaming.